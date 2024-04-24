Названы самые полезные молочные продукты для похудения

2%-ное молоко. По словам Лорен Манакер, оно даёт организму умеренное количество жира, повышает чувство сытости, уменьшает частоту перекусов вредными продуктами. Благодаря кальцию с этом молоке вы сможете поддерживать здоровье костей.

Обычный йогурт. Этот продукт содержит белок, который насыщает, ускоряет обмен веществ и помогает наращивать мышечную массу. Также йогурт является отличным источником пробиотиков. Они улучшают микробиом кишечника, а здоровый кишечник связан с большей потерей веса и лучшим его контролем. Один обзор более 20 научных исследований показал, что употребление йогурта связано со снижением массы тела, уменьшением окружности талии и количества жира в организме.

Греческий йогурт. В нём меньше сахара и больше белка, чем в обычном йогурте.

Скир. Это исландский молочный продукт. В его состав входят пробиотики и белок.

Кефир. Он богат витаминами, минералами, пробиотиками, белками. Все эти вещества помогают в снижении веса.