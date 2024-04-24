Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Фитнес и здоровье
Опубликовано 24 апреля 2024, 06:45
1 мин.

Названы самые полезные молочные продукты для похудения

Добавьте их в свой рацион
Молочные продукты естественным образом содержат важные питательные вещества: белок и кальций. Исследования показали, что они вполне могут быть частью сбалансированной диеты для снижения веса.
Названы самые полезные молочные продукты для похудения
© Southern Living

2%-ное молоко. По словам Лорен Манакер, оно даёт организму умеренное количество жира, повышает чувство сытости, уменьшает частоту перекусов вредными продуктами. Благодаря кальцию с этом молоке вы сможете поддерживать здоровье костей.

Обычный йогурт. Этот продукт содержит белок, который насыщает, ускоряет обмен веществ и помогает наращивать мышечную массу. Также йогурт является отличным источником пробиотиков. Они улучшают микробиом кишечника, а здоровый кишечник связан с большей потерей веса и лучшим его контролем. Один обзор более 20 научных исследований показал, что употребление йогурта связано со снижением массы тела, уменьшением окружности талии и количества жира в организме.

Греческий йогурт. В нём меньше сахара и больше белка, чем в обычном йогурте.

Скир. Это исландский молочный продукт. В его состав входят пробиотики и белок.

Кефир. Он богат витаминами, минералами, пробиотиками, белками. Все эти вещества помогают в снижении веса.

Названы самые полезные молочные продукты для похудения
© Photos: Canva. Design: Eat This, Not That!

Творог. В нём мало жира, но много белка.

Лабне. Высокое содержание белка делает его отличным выбором для тех, кто стремится похудеть. Также в нём есть пробиотики.

Сырные палочки. Стандартный сыр в виде палочек содержит около 7 граммов белка и всего 80 калорий!

Обогащённое молоко. Чаще всего в таком молоке есть витамины, А и D. Они способны помочь в снижении веса.

Сырные дольки (пастообразный сыр в упаковке). Это отличная закуска для похудения.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.