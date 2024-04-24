Названы самые полезные молочные продукты для похудения

Названы самые полезные молочные продукты для похуденияДобавьте их в свой рацион
2%-ное молоко. По словам Лорен Манакер, оно даёт организму умеренное количество жира, повышает чувство сытости, уменьшает частоту перекусов вредными продуктами. Благодаря кальцию с этом молоке вы сможете поддерживать здоровье костей.
Обычный йогурт. Этот продукт содержит белок, который насыщает, ускоряет обмен веществ и помогает наращивать мышечную массу. Также йогурт является отличным источником пробиотиков. Они улучшают микробиом кишечника, а здоровый кишечник связан с большей потерей веса и лучшим его контролем. Один обзор более 20 научных исследований показал, что употребление йогурта связано со снижением массы тела, уменьшением окружности талии и количества жира в организме.
Греческий йогурт. В нём меньше сахара и больше белка, чем в обычном йогурте.
Скир. Это исландский молочный продукт. В его состав входят пробиотики и белок.
Кефир. Он богат витаминами, минералами, пробиотиками, белками. Все эти вещества помогают в снижении веса.
Творог. В нём мало жира, но много белка.
Лабне. Высокое содержание белка делает его отличным выбором для тех, кто стремится похудеть. Также в нём есть пробиотики.
Сырные палочки. Стандартный сыр в виде палочек содержит около 7 граммов белка и всего 80 калорий!
Обогащённое молоко. Чаще всего в таком молоке есть витамины, А и D. Они способны помочь в снижении веса.
Сырные дольки (пастообразный сыр в упаковке). Это отличная закуска для похудения.
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