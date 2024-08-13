Названы самые полезные способы приготовления кофе

Названы самые полезные способы приготовления кофеЭто доказывают исследования
Существует большое количество способов заваривания кофе, в том числе френч-пресс, капельное, холодное заваривание и пр. К фильтрованным методам относятся капельное заваривание, пуровер, аэропресс и кофейные капсулы, к нефильтрованным — френч-пресс, холодное заваривание или турецкий кофе. Результаты одного норвежского исследования с участием 500 тысяч человек показали, что употребление нефильтрованного кофе связано с более высоким риском смертности по сравнению с фильтрованным.
При выборе кофейных зёрен обращайте внимание на их происхождение и способ обжарки. Кофе, выращенный на больших высотах, как правило, содержит больше полифенолов. Это может означать, что он более полезный. Обычно привозят такой кофе из Эфиопии, Колумбии и Гватемалы.
Исследования показывают, что кофе светлой, средней и тёмной обжарки также имеет разные антиоксидантные профили. В кофе светлой обжарки содержится больше всего хлорогеновой кислоты и антиоксидантов, которые связаны со снижением вероятности развития диабета, рака, болезней сердца и сосудов. Эксперименты in vitro (в пробирке) показывают, что противовоспалительные свойства антиоксидантов кофе снижаются по мере увеличения обжарки.
Количество вредных дитерпенов в эспрессо находится где-то между фильтрованным и нефильтрованным кофе. Возможно, поэтому употребление 3−5 чашек эспрессо в сутки связывают с более высоким общим уровнем холестерина.
Ещё одно исследование показало, что больше всего антиоксидантов из колд брю, эспрессо, френч-пресса и аэропресса содержится в эспрессо и колд брю.
Многие научные работы показали, что концентрация антиоксидантов в горячем кофе выше, чем в холодном. Это значит, что горячий напиток в целом будет полезнее холодного. При этом холодный кофе менее кислый по сравнению с горячим.
Если вы выбираете фильтрованный кофе, чтобы ограничить потребление дитерпенов, то учитывайте, что бумажный фильтр лучше удаляет их лучше, чем металлический. Также с бумажным фильтром напиток получается вкуснее.
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