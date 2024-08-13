Названы самые полезные способы приготовления кофе

Существует большое количество способов заваривания кофе, в том числе френч-пресс, капельное, холодное заваривание и пр. К фильтрованным методам относятся капельное заваривание, пуровер, аэропресс и кофейные капсулы, к нефильтрованным — френч-пресс, холодное заваривание или турецкий кофе. Результаты одного норвежского исследования с участием 500 тысяч человек показали, что употребление нефильтрованного кофе связано с более высоким риском смертности по сравнению с фильтрованным.

При выборе кофейных зёрен обращайте внимание на их происхождение и способ обжарки. Кофе, выращенный на больших высотах, как правило, содержит больше полифенолов. Это может означать, что он более полезный. Обычно привозят такой кофе из Эфиопии, Колумбии и Гватемалы.

Исследования показывают, что кофе светлой, средней и тёмной обжарки также имеет разные антиоксидантные профили. В кофе светлой обжарки содержится больше всего хлорогеновой кислоты и антиоксидантов, которые связаны со снижением вероятности развития диабета, рака, болезней сердца и сосудов. Эксперименты in vitro (в пробирке) показывают, что противовоспалительные свойства антиоксидантов кофе снижаются по мере увеличения обжарки.