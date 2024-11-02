Названы самые полезные сыры при высоком уровне холестерина

Моцарелла, частично обезжиренная. В порции на 28 г этого сыра — всего 3 г насыщенных жиров. Холестерина же в нём только 18 мг, что особенно мало по сравнению со многими другими видами сыра.

Творог. Он богат белком и содержит мало жира, отмечает Аманда Сауседа, магистр наук, сертифицированный диетолог, владелица The Mindful Gut.

Фета. Лесли Бончи, магистр общественного здравоохранения, зарегистрированный диетолог, рекомендует попробовать этот сыр. В 28 г этого продукта содержится всего 25 мг холестерина и 3,5 г насыщенных жиров.