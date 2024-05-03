Названы самые простые диеты для снижения веса

Диета DASH. Она направлена на снижение кровяного давления и сокращения потребления натрия. Фокусируется эта диета на фруктах, овощах, цельнозерновых продуктах, нежирных белках и нежирных молочных продуктах. Ограничивается потребление холестерина, насыщенных жиров, сладостей.

Средиземноморская диета. Основное внимание в этом случае уделяется цельным, минимально обработанным продуктам, таким как фрукты, овощи, бобовые, орехи, цельнозерновые продукты, рыба и оливковое масло. В умеренных количествах можно употреблять молочные продукты, птицу и яйца, сокращая при этом количество красного мяса и сладостей.

Диета MIND. Она представляет собой смесь средиземноморской диеты и диеты DASH. Предпочтение отдаётся таким продуктам, как ягоды, листовая зелень, орехи, оливковое масло, цельнозерновые продукты, рыба, птица, бобы и немного вина.

Диета с низким содержанием жира. При этой диете сокращается употребление жиров, одновременно человек ест больше сложных углеводов, нежирного белка. Часто такое питание рекомендуется для поддержания здоровья сердца, контроля веса и снижения риска возникновения некоторых видов рака.

Вегетарианская диета. Этот вариант питания включает мясо, птицу и рыбу, но допускает употребление молочных продуктов и яиц, в зависимости от типа вегетарианства.