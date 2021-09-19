Названы секреты поддержания здоровья с помощью растительных масел

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Названы секреты поддержания здоровья с помощью растительных маселРазные виды масел при приготовлении еды нужно использовать по-разному
Пользователь WeChat поделился рекомендациями по выбору и употреблению в пищу растительных масел.
Всего существует множество видов растительных масел. Из них не так-то просто выбрать нужное. А особенно если учесть, что они по-разному используются при приготовлении пищи.
- Кукурузное масло. В нём находится много витаминов (например, большое количество витамина Е), минералов, ненасыщенных жирных кислот. Также оно помогает снизить уровень холестерина в крови, содержит антиоксиданты. Используется только для быстрого приготовления пищи (нельзя использовать при высоких температурах).
- Соевое масло. Его лучше не применять для жарки и при других способах приготовления, предполагающих нагревание до высокой температуры. Подходит для улучшения вкуса рыбных и мясных бульонов.
- Арахисовое масло. Может использоваться для жарки, придаёт пище насыщенный аромат. Содержит много цинка. Помогает укрепить сердечно-сосудистую систему, омолаживает кожу, улучшает память, замедляет процесс ухудшения мыслительных функций.
- Рапсовое масло. Содержит большое количество жирных кислот, каротин, фосфолипиды, витамин Е. Хорошо усваивается организмом, укрепляет сосуды, снижает холестерин и оказывает омолаживающее воздействие.
- Подсолнечное масло. Не рекомендуется применять его во время жарки на сильном огне. По остальным свойствам оно схоже с рапсовым: сохраняет молодость кожи, снижает холестерин, триглицериды, давление. В нём содержится много витамина Е и линолевой кислоты.
- Оливковое масло. Диетологи зачастую называют его наиболее полезным для человека. Оно может применяться для разных способов приготовления блюд (варка, тушение, томление, запекание), при этом не придаёт жирность продуктам при добавлении.
- Кунжутное масло. Лучше всего его добавлять в холодные блюда, лапшу в бульоне. Также его можно довольно долго хранить в отличие от остальных масел.
Чтобы не навредить организму, нужно употреблять все виды масла правильно. Так, пользователь советует не превышать допустимую ежедневную норму (25-35 граммов, или примерно 2,5 столовых ложек), использовать разные виды масел, в том числе для приготовления пищи, следить за температурой нагрева масла, не есть испортившееся (прогорклое) масло.