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Названы секреты поддержания здоровья с помощью растительных масел

Разные виды масел при приготовлении еды нужно использовать по-разному
Пользователь WeChat поделился рекомендациями по выбору и употреблению в пищу растительных масел.
Названы секреты поддержания здоровья с помощью растительных масел

Всего существует множество видов растительных масел. Из них не так-то просто выбрать нужное. А особенно если учесть, что они по-разному используются при приготовлении пищи.

  1. Кукурузное масло. В нём находится много витаминов (например, большое количество витамина Е), минералов, ненасыщенных жирных кислот. Также оно помогает снизить уровень холестерина в крови, содержит антиоксиданты. Используется только для быстрого приготовления пищи (нельзя использовать при высоких температурах).
  1. Соевое масло. Его лучше не применять для жарки и при других способах приготовления, предполагающих нагревание до высокой температуры. Подходит для улучшения вкуса рыбных и мясных бульонов.
  1. Арахисовое масло. Может использоваться для жарки, придаёт пище насыщенный аромат. Содержит много цинка. Помогает укрепить сердечно-сосудистую систему, омолаживает кожу, улучшает память, замедляет процесс ухудшения мыслительных функций.
Названы секреты поддержания здоровья с помощью растительных масел
  1. Рапсовое масло. Содержит большое количество жирных кислот, каротин, фосфолипиды, витамин Е. Хорошо усваивается организмом, укрепляет сосуды, снижает холестерин и оказывает омолаживающее воздействие.
  1. Подсолнечное масло. Не рекомендуется применять его во время жарки на сильном огне. По остальным свойствам оно схоже с рапсовым: сохраняет молодость кожи, снижает холестерин, триглицериды, давление. В нём содержится много витамина Е и линолевой кислоты.
  1. Оливковое масло. Диетологи зачастую называют его наиболее полезным для человека. Оно может применяться для разных способов приготовления блюд (варка, тушение, томление, запекание), при этом не придаёт жирность продуктам при добавлении.
  1. Кунжутное масло. Лучше всего его добавлять в холодные блюда, лапшу в бульоне. Также его можно довольно долго хранить в отличие от остальных масел.

Чтобы не навредить организму, нужно употреблять все виды масла правильно. Так, пользователь советует не превышать допустимую ежедневную норму (25-35 граммов, или примерно 2,5 столовых ложек), использовать разные виды масел, в том числе для приготовления пищи, следить за температурой нагрева масла, не есть испортившееся (прогорклое) масло.