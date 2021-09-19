Названы секреты поддержания здоровья с помощью растительных масел

Рапсовое масло. Содержит большое количество жирных кислот, каротин, фосфолипиды, витамин Е. Хорошо усваивается организмом, укрепляет сосуды, снижает холестерин и оказывает омолаживающее воздействие.

Подсолнечное масло. Не рекомендуется применять его во время жарки на сильном огне. По остальным свойствам оно схоже с рапсовым: сохраняет молодость кожи, снижает холестерин, триглицериды, давление. В нём содержится много витамина Е и линолевой кислоты.

Оливковое масло. Диетологи зачастую называют его наиболее полезным для человека. Оно может применяться для разных способов приготовления блюд (варка, тушение, томление, запекание), при этом не придаёт жирность продуктам при добавлении.

Кунжутное масло. Лучше всего его добавлять в холодные блюда, лапшу в бульоне. Также его можно довольно долго хранить в отличие от остальных масел.

Чтобы не навредить организму, нужно употреблять все виды масла правильно. Так, пользователь советует не превышать допустимую ежедневную норму (25-35 граммов, или примерно 2,5 столовых ложек), использовать разные виды масел, в том числе для приготовления пищи, следить за температурой нагрева масла, не есть испортившееся (прогорклое) масло.