Названы шесть нетрадиционных методов снижения веса: они действительно эффективны

Осознанность. Исследования показывают, что интуитивное питание действительно помогает сбросить вес. Выбирайте более полезный вариант любимой еды, делайте глоток воды перед перекусом.

Акупунктура. Научно доказано, что иглоукалывание в сочетании с ограничением питания может быть эффективным методом снижения веса. Также известно, что если этот метод практикует опытный специалист, то он может регулировать гормоны и балансировать другие системы органов.

Разговорная терапия. Она может быть невероятно эффективной с точки зрения помощи человеку в поддержании снижения веса в долгосрочной перспективе.