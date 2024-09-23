Фитнес и здоровье
Опубликовано 23 сентября 2024, 21:45
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Названы шесть нетрадиционных методов снижения веса: они действительно эффективны

Также эти методы помогут вам стать лучшей версией себя
При похудении важно сосредоточиться на элементах, которые выходят за рамки диеты и упражнений. Ведь потеря веса — это в каком-то смысле изменение образа жизни.
Названы шесть нетрадиционных методов снижения веса: они действительно эффективны
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Осознанность. Исследования показывают, что интуитивное питание действительно помогает сбросить вес. Выбирайте более полезный вариант любимой еды, делайте глоток воды перед перекусом.

Акупунктура. Научно доказано, что иглоукалывание в сочетании с ограничением питания может быть эффективным методом снижения веса. Также известно, что если этот метод практикует опытный специалист, то он может регулировать гормоны и балансировать другие системы органов.

Разговорная терапия. Она может быть невероятно эффективной с точки зрения помощи человеку в поддержании снижения веса в долгосрочной перспективе.

Названы шесть нетрадиционных методов снижения веса: они действительно эффективны
© Photo: Shutterstock. Design: Eat This, Not That!

Йога. Вы сможете благодаря ей укреплять силу мышц, управлять стрессом, практиковать осознанность. Также у вас будут единомышленники.

Присоединение к сообществу единомышленников. Это позволит снизить уровень стресса, уменьшить чувство одиночества.

Медитация. Медитация в сочетании с йогой и дыхательными упражнениями может усилить осознанность тела. Это полезно при снижении веса.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.