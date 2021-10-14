Названы шесть привычек, полезных для поддержания мозга в тонусе

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Названы шесть привычек, полезных для поддержания мозга в тонусеОни также снизят риск развития деменции
Бывает, что человек начинает замечать, что его память стала хуже, а скорость мышления снизилась. Для того чтобы поддерживать мозг в рабочем состоянии, необходимо, по мнению нейробиолога Кристиана Джарретта, придерживаться шести правил.
Учёный-нейробиолог и автор BBC Science Focus Кристиан Джарретт советует следовать шести простым пунктам, чтобы надолго сохранить ясность мышления и предотвратить возникновение деменции.
- Сохранять умственную активность. Это позволит нарастить "когнитивный резерв", который в будущем позволит избежать болезни Альцгеймера. Интересно, что если у человека этот резерв большой, то в будущем даже при наличии маркеров этой болезни он всё равно будет выполнять все тесты на умственное развитие. Для накопления резерва полезно заниматься, например, пением, игрой на музыкальных инструментах, изучением иностранных языков, решением головоломок или читать книги.
- Поддерживать социальную активность. Автор называет общение высшей тренировкой мозга. Это доказывают и научные исследования. Так, команда учёных из Университета Гронингена недавно выяснила, что люди, которые более остро ощущают одиночество и имеют менее насыщенную социальную жизнь имеют больше шансов на появление у них деменции. Поэтому необходимо общаться, причём вживую.
- Вести активный образ жизни. Известно, что ожирение и сидячий образ жизни замедляют работу мозга. Очень важно поддерживать в здоровом состоянии и сердечно-сосудистую систему: от этого напрямую зависит эффективность мозговой деятельности. В качестве физической активности подойдут бег, поездки на велосипеде, плавание, прогулки пешком, ходьба по лестнице или даже какое-то хобби вроде садоводства, хора.
- Полноценно питаться. Правильное питание очень важно. Оно позволит предотвратить появление серьёзных заболеваний. Кроме того, специалист советует придерживаться "средиземноморской диеты", которая включает в больших количествах овощи, фрукты, бобовые, злаки, орехи, оливковое масла. Ограничить при этом рекомендуется употребление мяса и насыщенных жиров. Если такая диета вам не подходит, то можно просто есть каждый день по фрукту и не покупать готовые блюда в супермаркетах.
- Оставаться любопытным. Исследования показывают, что люди с большей открытостью новому опыту (то есть любопытством, готовностью пробовать новое) меньше подвержены развитию слабоумия и более проницательны сами по себе. У них в целом лучше работает мозг.
- Позитивно мыслить. Появляется всё больше исследований, которые свидетельствуют о связи между отношением к старению и работой мозга. То есть если вы ожидаете, что у вас ухудшится память и вы станете более медлительным, то это вполне может стать реальностью. Необходимо понимать, что существуют способы, которые помогут сохранить ясный ум на протяжении всей жизни.
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