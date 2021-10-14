Названы шесть привычек, полезных для поддержания мозга в тонусе

Они также снизят риск развития деменции

Бывает, что человек начинает замечать, что его память стала хуже, а скорость мышления снизилась. Для того чтобы поддерживать мозг в рабочем состоянии, необходимо, по мнению нейробиолога Кристиана Джарретта, придерживаться шести правил.