Названы симптомы «ходячей пневмонии»Сейчас эта болезнь встречается всё чаще
Ходячая пневмония может поразить любого человека. Однако чаще всего она встречается у детей школьного возраста, подростков, молодых людей. Распространяется болезнь через дыхательные капли при тесном контакте с заболевшим.
Симптомы ходячей пневмонии похожи на симптомы распространённых инфекций верхних дыхательных путей. Это лихорадка, насморк и кашель. При этом инфекции Mycoplasma часто сопровождаются постоянным кашлем, который может не проходить неделями или месяцами.
Как отмечает доктор Майкл Чанг, доктор медицины, врач-инфекционист в UTHealth Houston, у детей младшего возраста инфекция часто протекает в лёгкой форме или бессимптомно. Другие её распространённые признаки включают усталость, озноб и одышку.
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