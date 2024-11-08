Названы симптомы «ходячей пневмонии»

Симптомы ходячей пневмонии похожи на симптомы распространённых инфекций верхних дыхательных путей. Это лихорадка, насморк и кашель. При этом инфекции Mycoplasma часто сопровождаются постоянным кашлем, который может не проходить неделями или месяцами.

Как отмечает доктор Майкл Чанг, доктор медицины, врач-инфекционист в UTHealth Houston, у детей младшего возраста инфекция часто протекает в лёгкой форме или бессимптомно. Другие её распространённые признаки включают усталость, озноб и одышку.

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