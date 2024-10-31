Названы скрытые причины, по которым вы набираете вес

Вы ставите в приоритет тренировки, а не другие виды деятельности. Важно оставаться активным и вне зала. Например, вы можете подниматься по лестнице, гулять с собакой, играть с детьми. Это тоже помогает сбросить вес.

Вы недооцениваете размеры порций. Согласно исследованию Корнелльского университета, люди со средним весом недооценивают количество потребляемых ими калорий почти на 20%, а люди с избыточным весом — почти на 40%.

Вы не корректируете своё питание по мере прогресса. Потребности нашего тела и метаболизм меняются после потери веса. То есть человеку весом 50 кг требуется намного меньше калорий, чем тому, кто весит 100 кг. Чем меньше тело, тем меньше энергии ему нужно.

Вы потребляете слишком много калорий с напитками. Газировка, латте, сок, вино, пиво содержат большое количество пустых калорий.

Вы не высыпаетесь. Это может привести к увеличению выработки гормона голода.

Вы не получаете достаточно белка. Белок насыщает лучше, чем углеводы и жиры. Исследования показывают, что диеты с высоким содержанием белка могут снизить массу тела и помочь предотвратить переедание.

Вы наращиваете мышечную массу. Исследования показывают, что мышцы плотнее жира. Если вы замечаете, что стали стройнее, одежда на вас сидит по-другому, но весы показывают высокую цифры, скорее всего, вы набираете мышечную массу.

Вы испытываете стресс. Высокий уровень стресса может спровоцировать выброс кортизола. Это может привести к перееданию, усилить аппетит.

Вы принимаете лекарства, вызывающие увеличение веса. Поговорите об этом с лечащим врачом.

У вас нарушен гормональный фон. К непреднамеренному набору веса могут привести высокий уровень кортизола и низкий уровень гормонов щитовидной железы. Кроме того, увеличение веса способны вызвать синдром поликистозных яичников (СПКЯ) и заболевания щитовидной железы.

Ваши мышцы воспалены. Исследования показывают, что воспаление является основной причиной многих распространённых заболеваний. Также оно может затруднить потерю веса и облегчить набор лишних килограммов, поскольку повышает вероятность развития диабета 2 типа.

Вы недостаточно двигаетесь. Даже если вы хорошо питаетесь, нехватка физической активности может привести к набору веса.

Вы взвешиваетесь в неподходящее время. На самом низком уровне наш вес обычно находится утром, после того как мы встаём с постели и идём в туалет. Поэтому важно вставать на весы в одно и то же время ежедневно.