Названы состояния, при которых может помочь приём магния

Вот при каких болезнях и состояниях магний действительно полезен.

Заболевания сердца и кровеносных сосудов. Магний расширяет сосуды, что может снизить кровяное давление, хоть и незначительно. Это защищает от инсульта и развития болезней сердца. При дозах магния от 243 до 973 мг в день у людей наблюдалось снижение диастолического артериального давления примерно на 2,2 мм рт. ст.

Высокий уровень сахара в крови и диабет. Согласно одному исследованию, добавление 100 мг магния в ежедневный рацион снижает риск возникновения диабета на 15%;. Правда, в других научных работах не говорится о значимой связи между уровнем сахара в крови и приёмом магния.

Запор. Магний — основной компонент многих слабительных. Во избежание неблагоприятных побочных эффектов принимайте магний только по мере необходимости и запивайте его стаканом воды. При запорах рекомендуется в день получать 400−500 мг этого вещества.

Остеопороз. Некоторые исследования демонстрируют, что у людей с низким уровнем магния выше риск возникновения остеопороза и остеопении. Также приём добавки с магнием помогает снизить вероятность переломов. Особенно это касается женщин в постменопаузе и пожилых женщин.