Названы состояния, при которых может помочь приём магния

Названы состояния, при которых может помочь приём магнияВсего их семь
Вот при каких болезнях и состояниях магний действительно полезен.
Заболевания сердца и кровеносных сосудов. Магний расширяет сосуды, что может снизить кровяное давление, хоть и незначительно. Это защищает от инсульта и развития болезней сердца. При дозах магния от 243 до 973 мг в день у людей наблюдалось снижение диастолического артериального давления примерно на 2,2 мм рт. ст.
Высокий уровень сахара в крови и диабет. Согласно одному исследованию, добавление 100 мг магния в ежедневный рацион снижает риск возникновения диабета на 15%;. Правда, в других научных работах не говорится о значимой связи между уровнем сахара в крови и приёмом магния.
Запор. Магний — основной компонент многих слабительных. Во избежание неблагоприятных побочных эффектов принимайте магний только по мере необходимости и запивайте его стаканом воды. При запорах рекомендуется в день получать 400−500 мг этого вещества.
Остеопороз. Некоторые исследования демонстрируют, что у людей с низким уровнем магния выше риск возникновения остеопороза и остеопении. Также приём добавки с магнием помогает снизить вероятность переломов. Особенно это касается женщин в постменопаузе и пожилых женщин.
Мигрени. Добавки с магнием способны уменьшить частоту мигреней. Хотя исследования всё же дают неоднозначные результаты. Некоторые медицинские организации предполагают, что магниевая терапия может быть эффективна для профилактики мигрени. Однако доза в этом случае выше обычной, поэтому принимать добавки нужно под наблюдением врача.
Проблемы с психическим здоровьем. Магний помогает бороться с тревогой и стрессом. Во многих исследованиях обнаруживается связь между низким уровнем магния и синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), шизофренией, расстройствами аутистического спектра.
Плохой сон. Некоторые работы показали, что магний помогает в борьбе с дневной сонливостью, храпом, уменьшает время засыпания, увеличивает продолжительность сна, избавляет от пробуждений по ночам. Но нужно провести ещё дополнительные исследования для подтверждения этого.
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