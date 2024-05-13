Названы способы быстро сжечь калории за 30 минут

Высокоинтенсивная интервальная тренировка. Это кратковременная тренировка, при которой чередуются интенсивные серии упражнений и короткие периоды отдыха. В результате вы сожжёте больше калорий во время и после тренировки за счёт ускорения обмена веществ. Также исследования показывают, что такие тренировки более эффективно сжигают калории по сравнению с другими видами физической активности.

Силовая тренировка. При увеличении силы и мышечной массы повышается обмен веществ. Всего за 30 минут поднятия тяжестей человек весом 57 кг может сжечь 90 калорий, весом 70 кг — 108 калорий, весом 84 кг — 126 калорий.

Круговые тренировки. Они сочетают кардио и силовые упражнения.

Воздействие низких температур. Это может активировать бурый жир, который сжигает калории и вырабатывает тепло.

Употребление кофе. Некоторые исследования показывают, что кофеин может ускорить жировой обмен и увеличить сжигание калорий.