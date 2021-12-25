Названы способы, как можно помочь самому себе при депрессии

Вообще депрессия представляет собой некий сбой в работе серотонинергической системы (нарушена выработка «гормона счастья» серотонина). Важно, что при этом затрагиваются многие составляющие организма: начиная с кишечника и заканчивая головным мозгом.

В то же время у депрессии есть особая функция. Она позволяет, если оценивать с точки зрения эволюции, экономить силы другим животным. То есть депрессивный представитель считается уже «проигравшим», поэтому остальные с ним не борются.

Однако вариант решения проблемы есть. Лучше всего, конечно, сразу же обратиться за психологической помощью, но это не всегда возможно. Тогда второй вариант - попробовать следовать перечисленным ниже советам.