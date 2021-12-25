Названы способы, как можно помочь самому себе при депрессии

Названы способы, как можно помочь самому себе при депрессииИх перечислила психолог
Вообще депрессия представляет собой некий сбой в работе серотонинергической системы (нарушена выработка «гормона счастья» серотонина). Важно, что при этом затрагиваются многие составляющие организма: начиная с кишечника и заканчивая головным мозгом.
В то же время у депрессии есть особая функция. Она позволяет, если оценивать с точки зрения эволюции, экономить силы другим животным. То есть депрессивный представитель считается уже «проигравшим», поэтому остальные с ним не борются.
Однако вариант решения проблемы есть. Лучше всего, конечно, сразу же обратиться за психологической помощью, но это не всегда возможно. Тогда второй вариант - попробовать следовать перечисленным ниже советам.
- Составить распорядок дня и следовать ему. Важно при этом именно заставлять себя, поскольку в депрессивном состоянии выполнять привычные действия бывает очень тяжело.
- Составлять список простых и легко достижимых целей. После этого нужно каждый день выполнять всё, что там указано. Это могут быть очень простые вещи вроде похода в магазин.
- Делать то, что приносило радость раньше. Даже если не хочется, нужно всё равно делать что-то из этого ежедневно.
- Использование техники S.T.R.I.P.E. Необходимо составить две таблицы: в каждой из них будут пункты «событие», «эмоция», «мысль», «реакция». Необходимо сначала вспомнить событие, из-за которого вы испытали какую-либо неприятную эмоцию вроде грусти, злости и т.п. После этого необходимо заполнить первую таблицу: в плане мысли - нужно писать, что именно вы думали о себе во время какого-то события. Во второй таблице нужно написать в разделе «мысль» фразу, противоположную той, что была в первой таблице: «Я нерешительный человек» - «Я решительный человек» и т.п.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.