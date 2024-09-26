Названы способы пользоваться телефоном без вреда для здоровья

Шелия Р. Коттен, учёный, изучающий использование технологий и качество жизни, дала несколько советов по тому, как безопасно пользоваться телефонами.

Контролируйте, сколько времени вы каждую неделю используете телефон. Если количество часов в день увеличивается, подумайте, помогает или мешает это вашей повседневной жизни.

Подумайте, как вы можете облегчить себе жизнь при помощи телефона. Помните также, что доступ к информации и соцсетям при помощи смартфона может привести к слишком большому количеству работы, перегрузке информацией, снижению уровня благополучия и размыванию границ между работой и не работой.

Отключите ненужные уведомления и оповещения. Иногда это только мешает.

Выберите определённое время в течение дня для социальных сетей. Это поможет вам быть сосредоточеннее, использовать смартфон более полезным и продуктивным образом.

Избегайте использования телефона перед сном. Также не проверяйте его сразу после пробуждения.