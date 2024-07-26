Названы способы позаботиться о здоровье мозга в 20−30 лет

Правильное питание. Мозг составляет всего 2% от веса нашего тела, но ему требуется около 20% ежедневного запаса энергии. Это позволяет сделать питание важнейшим элементом здоровья мозга. Также благодаря правильному питанию можно поддерживать здоровый вес, снизить вероятность развития диабета. Оба этих фактора связаны с 1%-ным повышением риска возникновения деменции. Здоровое питание также может предотвратить гипертонию, которая связана с 2%-ным увеличением риска слабоумия.

Одна из лучших диет для здоровья мозга — средиземноморская. Она связана с лучшей работой мозга и более низким риском возникновения деменции.

Добавьте в рацион много цельного зерна, овощей, фруктов (особенно ягод), орехов, бобов и жирной рыбы. Также ограничьте количество потребляемой выпечки, сладостей, жареной пищи и сыра.

Пейте достаточно жидкости. В основном наше тело состоит из воды. Наш мозг работает нормально только при достаточном уровне гидратации. Обезвоживание влияет на память, внимание, концентрацию и время реакции.

Сократите потребление алкоголя. Исследования показывают, что чрезмерное употребление алкоголя может повысить риск развития деменции на 1%. Кроме того, спиртное изменяет структуру мозга. Исследования демонстрируют, что это связано с потерей нейронов (клеток, которые посылают сигналы по всему мозгу), уменьшением белого вещества (сетей нервных волокон, которые обеспечивают связь между областями мозга) и потерей объёма мозга.

Алкоголь, кроме того, повышает вероятность развития некоторых видов рака (включая рак полости рта, горла и груди), инсульта и болезней сердца.