Названы способы сделать пеший туризм ещё эффективнее для снижения веса

Постепенно увеличивайте продолжительность походов. Это позволит вам похудеть быстрее.

По возможности выбирайте холмистый маршрут. Благодаря этому вы будете сжигать ещё больше калорий.

Наденьте утяжелённый рюкзак. Важно, чтобы он не был слишком тяжёлым, иначе вы быстро устанете и сожжёте меньше калорий.

Старайтесь превзойти свой предыдущий результат в походе. Будьте лучше, чем раньше, хотя бы на пару секунд.

Увлажнение, увлажнение, увлажнение. Возьмите с собой в поход достаточное количество воды.