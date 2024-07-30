Названы способы защитить волосы от солнца

Тёмные волосы не так восприимчивы к повреждениям, вызванным УФ-лучами. Всё потому, что пигмент защищает кератин, поглощая и фильтруя УФ-излучение, а затем выделяя его в виде тепла.

Солнцезащитный крем для волос действует таким образом, что покрывает внешнюю часть кутикулы каждого волоска и кожи головы. Так он их защищает от ультрафиолетовых лучей.

Хотя нет никаких важных исследований эффективности солнцезащитных кремов для волос, они могут быть хорошим способом защиты волос от повреждения солнцем. Что ещё важнее, они защищают кожу головы.

Помимо этого, рекомендуется носить шляпу с широкими полями. Оно позволит защитить всю кожу головы и волосы. Ещё один вариант — платок.

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