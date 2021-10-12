Фитнес и здоровье
Сегодня в 19:43
1 мин.

Названы сроки начала вакцинации детей от COVID-19 в России

Это будет уже в следующем году
Издание "Лайф" сообщило, когда в российских поликлиниках начнут ставить детям прививки от коронавируса.
Названы сроки начала вакцинации детей от COVID-19 в России

Клинические испытания вакцины "Спутник V", пишет "Лайф" со ссылкой на "Первый канал", проходят успешно. Об этом рассказала Марьяна Лысенко, главный врач московской городской клинической больницы № 52.

Названы сроки начала вакцинации детей от COVID-19 в России

Специалист отметила, что на данный момент испытания вакцины с участием детей ещё идут. Но проходят они благополучно. Поэтому уже в январе 2022 года планируется начать вакцинацию детей.