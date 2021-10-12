Названы сроки начала вакцинации детей от COVID-19 в России

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Названы сроки начала вакцинации детей от COVID-19 в РоссииЭто будет уже в следующем году
Издание "Лайф" сообщило, когда в российских поликлиниках начнут ставить детям прививки от коронавируса.
Клинические испытания вакцины "Спутник V", пишет "Лайф" со ссылкой на "Первый канал", проходят успешно. Об этом рассказала Марьяна Лысенко, главный врач московской городской клинической больницы № 52.
Специалист отметила, что на данный момент испытания вакцины с участием детей ещё идут. Но проходят они благополучно. Поэтому уже в январе 2022 года планируется начать вакцинацию детей.