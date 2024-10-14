Названы суперпродукты, которые улучшают зрение и здоровье глаз

Названы суперпродукты, которые улучшают зрение и здоровье глазДобавьте их в свою диету
Рыба. Лосось и тунец содержат омега-3 жирные кислоты, обладающие противовоспалительным и антиоксидантным действием. Это полезно для здоровья глаз. Согласно исследованиям, рацион, богатый омега-3, связан с более низким риском развития возрастной макулярной дегенерации (потери центрального зрения) и более медленным развитием катаракты.
Орехи и семена. В их состав входит витамин Е, защищающий здоровье клеток глаз. Грецкие орехи, миндаль, пекан и семена подсолнечника снижают вероятность развития катаракты, возрастной макулярной дегенерации. В фисташках много лютеина и зеаксантина, которые защищают глаза от различных видов повреждений и улучшают зрение.
Фасоль и бобовые. Фасоль и чечевица — отличный источник цинка. Это вещество полезно для тех, у кого диагностировали возрастную макулярную дегенерацию. Также цинк способствует снижению риска возникновения катаракты, плохого ночного зрения.
Цитрусовые. Апельсины, грейпфруты, мандарины и лимоны богаты витамином С. Он помогает восстанавливать клетки и создавать новые.
Листовые зелёные овощи. Шпинат, капуста или листовая капуста содержат лютеин, зеаксантин, витамины A, C и K, антиоксиданты, которые поддерживают здоровье глаз.
Морковь. Это источник витамина А. Он улучшает ночное зрение, способность видеть при слабом или тусклом освещении.
Сладкий картофель. Это ещё один хороший источник бета-каротина и витамина А.
Яйца. Они содержат лютеин и зеаксантин, которые полезны для глаз и замедляют развитие возрастной макулярной дегенерации.
Сырой болгарский перец. В его состав входят антиоксиданты и витамин С.
Сквош. Защищают глаза и уменьшают проявление ночной слепоты витамины, А и С в его составе.
Брокколи и брюссельская капуста. Они богаты клетчаткой, витамином С, каротиноидами. Один из обзоров исследований показал, что ежедневное употребление 500 мг витамина С позволяет снизить риск развития катаракты почти на 20%.
Вода. Поддержание водного баланса важно для здоровья глаз.
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