Названы суперпродукты, которые улучшают зрение и здоровье глаз

Рыба. Лосось и тунец содержат омега-3 жирные кислоты, обладающие противовоспалительным и антиоксидантным действием. Это полезно для здоровья глаз. Согласно исследованиям, рацион, богатый омега-3, связан с более низким риском развития возрастной макулярной дегенерации (потери центрального зрения) и более медленным развитием катаракты.

Орехи и семена. В их состав входит витамин Е, защищающий здоровье клеток глаз. Грецкие орехи, миндаль, пекан и семена подсолнечника снижают вероятность развития катаракты, возрастной макулярной дегенерации. В фисташках много лютеина и зеаксантина, которые защищают глаза от различных видов повреждений и улучшают зрение.

Фасоль и бобовые. Фасоль и чечевица — отличный источник цинка. Это вещество полезно для тех, у кого диагностировали возрастную макулярную дегенерацию. Также цинк способствует снижению риска возникновения катаракты, плохого ночного зрения.

Цитрусовые. Апельсины, грейпфруты, мандарины и лимоны богаты витамином С. Он помогает восстанавливать клетки и создавать новые.

Листовые зелёные овощи. Шпинат, капуста или листовая капуста содержат лютеин, зеаксантин, витамины A, C и K, антиоксиданты, которые поддерживают здоровье глаз.

Морковь. Это источник витамина А. Он улучшает ночное зрение, способность видеть при слабом или тусклом освещении.