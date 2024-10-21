Названы травы и специи, которые повышают сексуальное влечение

Корица. Она помогает улучшить кровообращение, обладает согревающим действием. Кроме того, она содержит полезные для сердца антиоксиданты, рекомендуется людям с диабетом, тем, кто хочет снизить вес. Корица благодаря своему запаху помогает расслабиться.

Имбирь. Благодаря гингеролу он хорошо согревает. Также он улучшает кровообращение, повышает уровень энергии, снимает усталость.

Мускатный орех. В его состав входят миристицин и элемицин, которые вызывают ощущение эйфории, повышают настроение, снимают стресс.

Перец чили. Он содержит капсаицин, который повышает температуру, ускоряет пульс, улучшает кровообращение.