Названы три основных вида упражнения для женщин старше 50

Вот какие рекомендации даёт физиотерапевт и специалист по лечебной физкультуре женщинам старше 50 лет.

Упражнения с отягощениями и динамические аэробные упражнения. Это может быть ходьба и аэробика, прыжки со скакалкой, прыжки на месте или виды спорта с разнонаправленными прыжками (волейбол, баскетбол, теннис). Согласно результатам одного исследования с участием женщин в постменопаузе, прыжковые и другие аэробные упражнения с отягощениями эффективно увеличивают плотность костной ткани в поясничном отделе позвоночника и бедренной кости.

Тренировка с отягощениями. Для поддержания здоровья костей и мышечной массы нужны силовые тренировки. Исследования показывают, что у женщин в постменопаузе, которые регулярно занимаются силовыми упражнениями, наблюдается более выраженное улучшение минеральной плотности костной ткани в тазобедренных костях, бедренной кости, поясничном отделе позвоночника. Если не знаете, с чего начать, то сосредоточьтесь на базовых упражнениях: приседаниях, жиме гири, отжиманиях или жиме лёжа, становой тяге.