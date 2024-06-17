Названы три популярных напитка, которые повышают риск возникновения болезни Альцгеймера

На ранних этапах болезнь Альцгеймера не имеет симптомов. А если они присутствуют, то их часто путают с проблемами с памятью или депрессией.

При развитии болезни у человека возникают трудности с запоминанием, речь, выполнением базовых действий, ориентацией во времени и пространстве. Также эта болезнь неизлечима и со временем прогрессирует.

Учёные назвали напитки, которые повышают риск возникновения болезни Альцгеймера.

Энергетические напитки. Из производят с добавлением Е951. Это соединение (аспартам) превращается после метаболизма в метанол. При регулярном употреблении даже в небольших количествах энергетики и диетические напитки вредят организму. Также из-за употребления напитков с высоким содержанием сахара может возникнуть диабет 2 типа. Эта болезнь считается одним из факторов риска развития болезни Альцгеймера.

Газированные подслащённые напитки. Ситуация здесь такая же, как с энергетиками. Подслащают газировки сахаром или искусственными подсластителями, которые нарушают уровень глюкозы в крови.