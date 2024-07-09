Названы три правила, которые помогут вашей диете работать

С одной стороны, чтобы диета была эффективной, необходим дефицит калорий. При этом если мы проанализируем все существующие диеты, то обнаружим, что большинство из них соответствует одной или более из трёх характеристик: они ограничивают количество потребляемых калорий, богаты белком и содержат много клетчатки.

Ограничьте потребление калорий. Что касается подсчёта, то важно понимать, что мы едим пищу, а не калории. Поэтому важно учитывать калорийность еды, то есть количество энергии, которое мы можем извлечь из пищи. Сам процесс создания энергии в организме тоже требует энергии. Наибольшее влияние на доступность калорий оказывают белок и клетчатка.

Ешьте пищу с высоким содержанием белка. Это наиболее химически сложный элемент из углеводов, жиров и белков. Запаса белка на чёрный день в организме нет, поэтому он всегда преобразуется энергию или в жир. При этом на самом деле из каждых 100 ккал белка мы можем использовать только 70 ккал, а остальные 30 нужны для переваривания этого вещества. Получается, что калорийность белка составляет 70%. Для сравнения, калорийность жира составляет 98%. По сравнению с жирами и углеводами белок более насыщающий, поэтому с диетой, содержащей много белка, вы станете есть меньше и быстрее наедаться.