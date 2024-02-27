Названы три специи, которые делают кофе полезным для здоровья

Корица. Исследования показывают, что эта специя положительно влияет на работу мозга. Также в корице есть полифенолы и флавоноиды, защищающие от раннего старения и различных болезней. Кроме того, корица может снижать уровень глюкозы в крови.

При этом нельзя употреблять слишком много корицы в день: достаточно будет одной чайной ложки. Что касается противопоказаний, то к ним относятся аллергические реакции на корицу, повышенная чувствительность к кофеину, проблемы с желудком, приём определённых лекарств.

Куркума. Она обладает множеством положительных свойств для здоровья. В том числе помогает снизить вес. Научно доказано, что при регулярном употреблении снижается вероятность развития атеросклероза и гипертонии. Отказаться от этой специи лучше всего тем, кто страдает гастритом, гепатитом, панкреатитом, а также беременным.