Названы упражнения для пресса, которые нужно выполнять после 50 лет

Глубокое поперечное закрепление мышц тазового дна. Лягте на пол, согните колени, поставьте ступни на ширину бёдер. На выдохе втяните пупок к позвоночнику, а также напрягите таз, как будто вы не даёте себе сходить в туалет. Одновременно с этим поднимите ноги в положение «стола». Голени должны находиться при этом параллельно полу. Сделайте вдох и опустите пятки на пол, стараясь не выгибать спину. Начните с 10 повторений, увеличивайте их количество до 30.

Радуга в положении планки. Встаньте в планку, опираясь на предплечья. Держите ноги вместе, пятки должны быть направлены вверх. Слегка поднимите бёдра и поверните их влево и вправо, образуя «радугу». Она должна составлять всего около 2,5 см. Начните с 30 секунд, постепенно увеличивайте время выполнения до 60 секунд. Упражнение нужно повторять 2−3 раза за тренировку.