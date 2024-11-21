Названы упражнения для пресса, которые нужно выполнять после 50 лет

Названы упражнения для пресса, которые нужно выполнять после 50 летИ желательно каждый день
Глубокое поперечное закрепление мышц тазового дна. Лягте на пол, согните колени, поставьте ступни на ширину бёдер. На выдохе втяните пупок к позвоночнику, а также напрягите таз, как будто вы не даёте себе сходить в туалет. Одновременно с этим поднимите ноги в положение «стола». Голени должны находиться при этом параллельно полу. Сделайте вдох и опустите пятки на пол, стараясь не выгибать спину. Начните с 10 повторений, увеличивайте их количество до 30.
Радуга в положении планки. Встаньте в планку, опираясь на предплечья. Держите ноги вместе, пятки должны быть направлены вверх. Слегка поднимите бёдра и поверните их влево и вправо, образуя «радугу». Она должна составлять всего около 2,5 см. Начните с 30 секунд, постепенно увеличивайте время выполнения до 60 секунд. Упражнение нужно повторять 2−3 раза за тренировку.
Пресс стоя с отягощением. Встаньте прямо, держа в руках гантель весом 4−5 кг. Поднимите эту гантель и сделайте шаг вперёд одной ногой. Выдохните, подтяните колено к груди, опустите вес к бедру для выполнения скручивания живота стоя. Повторите это упражнение 8−12 раз на одной ноге, а затем перейдите к другой. Старайтесь увеличивать количество подходов до 3 на каждую ногу.
Супермен. Лягте на живот, образовав на полу букву «Х». Напрягите пресс и оторвите руки, грудь и ноги от пола, вытягиваясь вперёд. После этого опуститесь обратно. Выполните 15 повторений, задержитесь в верхней точке и качайте руками и ногами 20−30 секунд.
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