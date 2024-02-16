Названы виды физической активности, которые облегчают депрессию

Значительное снижение симптомов депрессии учёные обнаружили при занятиях танцами, а умеренное снижение - при ходьбе или беге трусцой, йоге, силовых тренировках, смешанных аэробных упражнениях, а также тай-чи или цигун.

Кроме того, умеренное снижение наблюдалось при сочетании физических упражнений с лекарствами или аэробных упражнений с психотерапией. Это позволяет предположить, что физическая активность в целом может принести дополнительную пользу наряду с традиционными методами лечения.

Хотя ходьба или бег трусцой были эффективны как для мужчин, так и для женщин; силовые тренировки большую пользу принесли женщинам, а йога или цигун - мужчинам. Йога также оказалась эффективнее для пожилых людей, тогда как силовые тренировки - для молодых.

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