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Фитнес и здоровье
Опубликовано 02 февраля 2024, 15:45
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Названы виды магния, которые вызывают диарею

Будьте осторожны
Сейчас пищевые добавки с магнием стали популярны в социальных сетях. Пользователи говорят, что этот минерал улучшает здоровье сразу в нескольких аспектах. Но у некоторых людей, которые начинают принимать его, возникают проблемы с желудком и кишечником.

Некоторые люди при приёме магния в виде пищевых добавок сталкиваются с диареей, тошнотой, спазмами в животе. Связано это с тем, как данный минерал влияет на кишечник.

Саураб Сетхи, доктор медицинских наук, гастроэнтеролог из Фремонта, штат Калифорния, отметил, что магний притягивает в кишечник воду, а это усиливает дефекацию. И чем выше доза, тем больше вероятность, что человек будет страдать диареей.

Названы виды магния, которые вызывают диарею
© GETTY IMAGES / IULIIA PILIPEICHENKO

Считается, что женщины должны ежедневно получать от 310 до 320 мг магния, а мужчины - от 400 до 420 мг. Но вообще перед тем, как принимать какие-либо добавки, важно проконсультироваться с врачом.

Две разновидности магния с большей вероятностью вызывают диарею, чем другие. Это оксид магния (он используется обычно для лечения запоров) и цитрат магния (он усваивается лучше, чем остальные виды этого минерала). Но вы можете избежать этого неприятного побочного эффекта, если станете принимать глицинат магния. При этом если вы переборщите с дозировкой, то у вас в любом случае возникнет диарея.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Health
Автор:Валерия Филимонова
Теги:
#здоровье
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#медицина
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#человек