Названы виды магния, которые вызывают диарею

Названы виды магния, которые вызывают диареюБудьте осторожны
Некоторые люди при приёме магния в виде пищевых добавок сталкиваются с диареей, тошнотой, спазмами в животе. Связано это с тем, как данный минерал влияет на кишечник.
Саураб Сетхи, доктор медицинских наук, гастроэнтеролог из Фремонта, штат Калифорния, отметил, что магний притягивает в кишечник воду, а это усиливает дефекацию. И чем выше доза, тем больше вероятность, что человек будет страдать диареей.
Считается, что женщины должны ежедневно получать от 310 до 320 мг магния, а мужчины - от 400 до 420 мг. Но вообще перед тем, как принимать какие-либо добавки, важно проконсультироваться с врачом.
Две разновидности магния с большей вероятностью вызывают диарею, чем другие. Это оксид магния (он используется обычно для лечения запоров) и цитрат магния (он усваивается лучше, чем остальные виды этого минерала). Но вы можете избежать этого неприятного побочного эффекта, если станете принимать глицинат магния. При этом если вы переборщите с дозировкой, то у вас в любом случае возникнет диарея.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.