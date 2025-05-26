Фитнес и здоровье
Опубликовано 26 мая 2025, 08:15
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Названы витамины и минералы, которые нужно сочетать для их лучшего усвоения

Об этом важно знать
Некоторые питательные вещества при приёме вместе действуют эффективнее, чем по отдельности. Диетологи рассказали, какие добавки нужно поэтому принимать одновременно.
Названы витамины и минералы, которые нужно сочетать для их лучшего усвоения
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Железо и витамин С. По словам диетолога Кинги Портик-Гамбс, витамин С преобразует железо в более усваиваемую форму и противодействует веществам, которые мешают усвоению этого минерала. К примеру, одно исследование продемонстрировало, что употребление богатой железом пищи 1000 мг витамина С увеличило усвоение железа с 0,8 до 7,1%.

Витамин D и кальций. Как показывают исследования, люди со здоровым уровнем витамина D намного эффективнее усваивают кальций. Также и кальций, и витамин D нужны для крепких костей.

Названы витамины и минералы, которые нужно сочетать для их лучшего усвоения
© Getty Images. EatingWell design

Магний и витамин D. Магний нужен ферментам в печени и почках, чтобы преобразовывать витамин D в активную форму. Лиза Эндрюс, магистр педагогических наук, сертифицированный диетолог, отмечает, что эти питательные вещества способны влиять друг на друга. Согласно недавнему исследованию, они играют роль в чувствительности к инсулину и помогают улучшить контроль сахара в крови.

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