Названы витамины и минералы, которые нужно сочетать для их лучшего усвоения

Железо и витамин С. По словам диетолога Кинги Портик-Гамбс, витамин С преобразует железо в более усваиваемую форму и противодействует веществам, которые мешают усвоению этого минерала. К примеру, одно исследование продемонстрировало, что употребление богатой железом пищи 1000 мг витамина С увеличило усвоение железа с 0,8 до 7,1%.

Витамин D и кальций. Как показывают исследования, люди со здоровым уровнем витамина D намного эффективнее усваивают кальций. Также и кальций, и витамин D нужны для крепких костей.