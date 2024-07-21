Названы витамины, нехватка которых приводит к выпадению волос

Если вам не хватает витамина D, B12, биотина (витамина группы B), железа, фолиевой кислоты (фолата), витамина C или цинка, то вы можете понять это по состоянию кожи головы. При этом существует множество и других причин потери волос, кроме нехватки питательных веществ. Это может быть связано с генетикой и возрастными изменениями, со стрессом, родами, болезнями, гормональным дисбалансом, иммунными состояниями.

Вот шесть питательных веществ, нехватка которых может привести к выпадению волос.

Витамин D. Его дефицит проявляется в виде изменений настроения, усталости, боли в костях и суставах, потери костной массы, мышечной слабости или судорог. Получить витамин D можно от солнечного света, их жирной рыбы (например, лосось, форель и сардины), грибов, обработанных ультрафиолетовым (УФ) светом, обогащённых молочных продуктов и растительного молока, яиц.

Железо. Лучший способ узнать, есть ли у вас нехватка железа, — это анализ крови. Симптомы также включают бледность кожи, упадок сил, одышку и ломкость ногтей. Из пищи содержится железо в обогащённом хлебе и сухих завтраках, фасоли, чечевице, шпинате, тофу, мясе и морепродуктах.

Биотин. Исследования показали, что его добавление привело к улучшению качества и роста волос. Большинство людей получают достаточное количество этого вещества, но у некоторых может развиться нехватка из-за генетики. Беременные или кормящие грудью люди также могут быть подвержены риску дефицита. Признаки недостатка биотина — сыпь на коже, ломкость ногтей и выпадение волос. Пищевые источники биотина включают говяжью печень, яйца, лосось, свинину и говядину, семена подсолнечника и сладкий картофель.