Названы вкусные и полезные продукты для поддержания здоровья мозга

Названы вкусные и полезные продукты для поддержания здоровья мозгаДобавьте их в свою диету
Черника. Она содержит много полифенолов, оказывает антиоксидантное действие. Благодаря этому черника улучшает память, когнитивные способности, замедляет развитие болезни Альцгеймера.
Чёрная шелковица. В её составе — большое количество антоцианов. За счёт этого шелковица поддерживает когнитивные функции, защищает клетки мозга.
Грецкие орехи. Их употребление помогает защититься от нейродегенеративных заболеваний. Всё потому, что эти орехи богаты омега-3, витамином Е, полифенолами.
Лосось. В нём много омега-3 жирных кислот. Эта рыба поддерживает когнитивные функции, снижает вероятность развития болезни Альцгеймера.
Оливковое масло. Оно содержит антиоксиданты и мононенасыщенные жирные кислоты. Также это масло обладает противовоспалительным действием, поддерживает здоровье мозга, снижает риск возникновения болезни Альцгеймера.
Кокосовое масло. Даёт мозгу энергию, улучшает когнитивные функции, замедляет прогрессирование нейродегенеративных болезней.
Куркума и чёрный перец. Куркумин в куркуме — это мощное противовоспалительное средство. Чёрный перец при этом улучшает его усвояемость.
Яйца. В них много холина, который нужен для здоровья мозга, передачи нервных импульсов.
Шпинат. Это отличный источник железа, фолиевой кислоты. Они поддерживают работу мозга.
Квашеная капуста. В ней много протиботиков. Хорошее здоровье кишечника положительно сказывается на состоянии мозга.
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