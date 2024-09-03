Названы вкусные и полезные продукты для поддержания здоровья мозга

Черника. Она содержит много полифенолов, оказывает антиоксидантное действие. Благодаря этому черника улучшает память, когнитивные способности, замедляет развитие болезни Альцгеймера.

Чёрная шелковица. В её составе — большое количество антоцианов. За счёт этого шелковица поддерживает когнитивные функции, защищает клетки мозга.

Грецкие орехи. Их употребление помогает защититься от нейродегенеративных заболеваний. Всё потому, что эти орехи богаты омега-3, витамином Е, полифенолами.

Лосось. В нём много омега-3 жирных кислот. Эта рыба поддерживает когнитивные функции, снижает вероятность развития болезни Альцгеймера.

Оливковое масло. Оно содержит антиоксиданты и мононенасыщенные жирные кислоты. Также это масло обладает противовоспалительным действием, поддерживает здоровье мозга, снижает риск возникновения болезни Альцгеймера.