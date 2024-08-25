Названы вредные и полезные для здоровья свойства кислородных коктейлей

Названы вредные и полезные для здоровья свойства кислородных коктейлейВот почему эти напитки так популярны
Современные кислородные коктейли включают жидкую основу (молоко, воду, сок), кислород и пенообразователь. Они действительно насыщают организм кислородом, укрепляют иммунитет, улучшают метаболизм, поддерживают работу сердца.
Для достижения максимальной пользы для здоровья подобные напитки нужно употреблять за 1,5 часа до приёма пищи либо через 2 часа после еды. Взрослым рекомендуется пить 2−3 порции таких коктейлей в сутки. В идеале курс их приёма должен составлять 10−30 дней.
Из-за нехватки кислорода может возникнуть усталость, ухудшение работоспособности и здоровья в целом. Особенно важно получать дополнительный кислород тем, кто проживает в мегаполисах.
Кислородные коктейли также рекомендуется употреблять беременным женщинам. Эти напитки защищают от гипоксии плода, улучшают кровообращение в плаценте, уменьшают симптомы токсикоза.
С осторожностью нужно употреблять кислородные коктейли людям с обострённой бронхиальной астмой, язвой, сердечными аритмиями и другими хроническими болезнями. Также жидкие наполнители и пенообразующие вещества в этих коктейлях могут у некоторых вызвать аллергию.
При избытке кислорода человек может столкнуться с такими симптомами, как тошнота, головокружение и пр.
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