Названы вредные и полезные для здоровья свойства кислородных коктейлей

Из-за нехватки кислорода может возникнуть усталость, ухудшение работоспособности и здоровья в целом. Особенно важно получать дополнительный кислород тем, кто проживает в мегаполисах.

Кислородные коктейли также рекомендуется употреблять беременным женщинам. Эти напитки защищают от гипоксии плода, улучшают кровообращение в плаценте, уменьшают симптомы токсикоза.

С осторожностью нужно употреблять кислородные коктейли людям с обострённой бронхиальной астмой, язвой, сердечными аритмиями и другими хроническими болезнями. Также жидкие наполнители и пенообразующие вещества в этих коктейлях могут у некоторых вызвать аллергию.

При избытке кислорода человек может столкнуться с такими симптомами, как тошнота, головокружение и пр.

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