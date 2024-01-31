Названы вредные химические вещества, которые могут впитываться в кожу человека

Попадая в организм человека, полулетучие органические соединения могут нанести вред здоровью, потенциально воздействуя на дыхательную, нервную систему, когнитивные функции и гормональную систему.

Существует большое количество групп полулетучих органических соединений. Один из них - фталаты. Они наверняка есть у вас дома, поскольку эти соединения находятся повсюду.

Фталаты используются в качестве пластификаторов и добавляются в некоторые продукты, чтобы те были мягче и эластичнее. Их можно обнаружить в определённых типах пластмасс (например, в упаковке от пищевых продуктов или в садовых шлангах), строительных материалах (например, в виниловых полах) и средствах личной гигиены (включая шампуни и лаки для волос).

Воздействие фталатов на организм человека связано с множеством проблем со здоровьем, в том числе с нарушением роста и развития детей, снижением качества спермы, ухудшением состояния сердечно-сосудистой системы.

Когда фталаты попадают в организм, они расщепляются в течение периода от нескольких часов до нескольких дней. Продукты распада затем выводятся с мочой. При этом у большинства из нас фталаты присутствуют в организме почти постоянно. И связано это с тем, что мы всё время подвергаемся воздействию этих веществ.

Химические вещества, проникающие в организм через кожу, могут напрямую попадать в кровоток. Даже при одинаковых уровнях воздействия загрязняющих веществ их концентрация в организме человека различается в зависимости от пути воздействия.

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