Не бойтесь перекусов: диетологи рассказали, какие советы по снижению веса работают

Не бойтесь перекусов: диетологи рассказали, какие советы по снижению веса работаютВсего этих рекомендаций десять
Начните с малого. Вы можете пробовать один новый овощ в неделю или добавлять 20-минутную прогулку к одному из обеденных перерывов.
Имейте долгосрочный настрой. Согласно некоторым исследованиям, медленная потеря веса лучше с точки зрения изменения состава тела и предотвращения повторного набора веса.
Сделайте для себя здоровый выбор лёгким. Держите под рукой полезные закуски и продукты. Это замороженные фрукты и овощи, консервированную фасоль, цельнозерновые макароны и рис, который можно приготовить в микроволновке.
Добавьте протеина. Включение белка в каждый перекус поможет обуздать голод и восстановить мышцы после занятий спортом. Стремитесь, чтобы в каждом основном приёме пище было 25−30 г и в каждом перекусе 10−15 г.
Сосредоточьтесь на клетчатке. В овощах, фасоли, фруктах, цельных зёрнах много клетчатки. Они насыщают и предотвращают переедание. Старайтесь есть пять различных растительных продуктов ежедневно, советует Сари Гривз, сертифицированный диетолог.
Прекратите негативный внутренний диалог. Вместо этого относитесь к себе по-доброму. Потеря веса не будет постоянной, и это нормально. Празднуйте свои маленькие победы, прощайте себя за промахи. Помните, что прогресс состоит из накопления со временем полезных привычек.
Не бойтесь перекусов. Они помогают вам не сбиться с курса из-за слишком сильного голода или низкого уровня энергии. Только выбирайте для этого сбалансированные по белку и клетчатке блюда. Это могут быть кусочки яблока с арахисовым маслом или греческий йогурт с ягодами.
Найдите активность, которая вам нравится. В этом случае вы будете последовательны.
Практикуйте осознанное питание. Сосредоточьтесь на вкусе, текстуре и ощущениях от пищи, прислушивайтесь к сигналам голода и сытости. После каждого укуса кладите вилку на стол и не торопитесь.
Получите поддержку от других. Исследования показывают, что наличие людей вокруг вас, которые понимают, что вы переживаете, и поддерживают, может помочь сохранить потерянный вес и предотвратить его набор.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.