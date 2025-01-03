Не бойтесь перекусов: диетологи рассказали, какие советы по снижению веса работают

Начните с малого. Вы можете пробовать один новый овощ в неделю или добавлять 20-минутную прогулку к одному из обеденных перерывов.

Имейте долгосрочный настрой. Согласно некоторым исследованиям, медленная потеря веса лучше с точки зрения изменения состава тела и предотвращения повторного набора веса.

Сделайте для себя здоровый выбор лёгким. Держите под рукой полезные закуски и продукты. Это замороженные фрукты и овощи, консервированную фасоль, цельнозерновые макароны и рис, который можно приготовить в микроволновке.

Добавьте протеина. Включение белка в каждый перекус поможет обуздать голод и восстановить мышцы после занятий спортом. Стремитесь, чтобы в каждом основном приёме пище было 25−30 г и в каждом перекусе 10−15 г.

Сосредоточьтесь на клетчатке. В овощах, фасоли, фруктах, цельных зёрнах много клетчатки. Они насыщают и предотвращают переедание. Старайтесь есть пять различных растительных продуктов ежедневно, советует Сари Гривз, сертифицированный диетолог.