Не допускайте обезвоживания: как избежать стресса во время праздников

Не допускайте обезвоживания: как избежать стресса во время праздниковЭксперты дали несколько советов по этому поводу
Продукты, которые мы едим, могут влиять на наш уровень стресса. Баланс веществ в мозге, которые контролируют стресс и настроение, помогают улучшить жирные кислоты омега-3 (рыба, льняное семя) и витамины группы В (цельное зерно, орехи, семена, фасоль, продукты животного происхождения).
Вот несколько советов, как наслаждаться едой во время праздника и не переедать от стресса.
Замедлитесь. Ешьте медленно, тщательно пережёвывайте пищу и откладывайте после каждого укуса столовые приборы.
Следите за часами. Даже если вы едите больше, чем обычно, придерживайтесь привычного времени употребления пищи.
Продолжайте вести здоровый образ жизни. Например, высыпайтесь и занимайтесь спортом.
Не допускайте обезвоживания. Благодаря воде можно временно уменьшить чувство голода.
Не ограничивайте себя сильно в еде. Это может привести к большему перееданию и стрессу.
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