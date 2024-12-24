Не допускайте обезвоживания: как избежать стресса во время праздников

Продукты, которые мы едим, могут влиять на наш уровень стресса. Баланс веществ в мозге, которые контролируют стресс и настроение, помогают улучшить жирные кислоты омега-3 (рыба, льняное семя) и витамины группы В (цельное зерно, орехи, семена, фасоль, продукты животного происхождения).

Вот несколько советов, как наслаждаться едой во время праздника и не переедать от стресса.

Замедлитесь. Ешьте медленно, тщательно пережёвывайте пищу и откладывайте после каждого укуса столовые приборы.

Следите за часами. Даже если вы едите больше, чем обычно, придерживайтесь привычного времени употребления пищи.

Продолжайте вести здоровый образ жизни. Например, высыпайтесь и занимайтесь спортом.