Фитнес и здоровье
Опубликовано 24 декабря 2024, 22:30
1 мин.

Не допускайте обезвоживания: как избежать стресса во время праздников

Эксперты дали несколько советов по этому поводу
Для многих праздничные дни могут быть очень стрессовыми. И вот как с этим можно справиться.
Не допускайте обезвоживания: как избежать стресса во время праздников
© Pixabay/CC0 Public Domain

Продукты, которые мы едим, могут влиять на наш уровень стресса. Баланс веществ в мозге, которые контролируют стресс и настроение, помогают улучшить жирные кислоты омега-3 (рыба, льняное семя) и витамины группы В (цельное зерно, орехи, семена, фасоль, продукты животного происхождения).

Вот несколько советов, как наслаждаться едой во время праздника и не переедать от стресса.

Замедлитесь. Ешьте медленно, тщательно пережёвывайте пищу и откладывайте после каждого укуса столовые приборы.

Следите за часами. Даже если вы едите больше, чем обычно, придерживайтесь привычного времени употребления пищи.

Продолжайте вести здоровый образ жизни. Например, высыпайтесь и занимайтесь спортом.

Не допускайте обезвоживания: как избежать стресса во время праздников
© Complete Care

Не допускайте обезвоживания. Благодаря воде можно временно уменьшить чувство голода.

Не ограничивайте себя сильно в еде. Это может привести к большему перееданию и стрессу.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.