Не хотите принимать пищевые добавки? Вот из каких продуктов можно получить витамин D

Не хотите принимать пищевые добавки? Вот из каких продуктов можно получить витамин DВозьмите на заметку
Чаще всего недостаток магния возникает у тех, кто живёт в регионах, где мало солнца, а также в мегаполисах. Восполнить дефицит этого витамина можно не только при помощи добавок, но и благодаря определённой пище.
С дефицитом витамина D могут столкнуться сразу несколько категорий людей. Это вегетарианцы; люди, которые мало времени проводят на солнце; пожилые люди; смуглые и темнокожие люди; люди с болезнями желчного пузыря и печени; люди с хроническими заболеваниями кишечника.
При этом получить витамин D можно из очень немногих продуктов. Это яичный желток, икра, печень, растительное и сливочное масло, молочные продукты, сыр, жирные сорта рыбы. Немного это витамина также содержится в шпинате и крапиве.
Причём из рыбы подойдёт даже сельдь или скумбрия. Хорошими источниками витамина D считаются шампиньоны, лисички, вешенки, шиитаке, белые грибы.
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