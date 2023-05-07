Не хотите принимать пищевые добавки? Вот из каких продуктов можно получить витамин D

При этом получить витамин D можно из очень немногих продуктов. Это яичный желток, икра, печень, растительное и сливочное масло, молочные продукты, сыр, жирные сорта рыбы. Немного это витамина также содержится в шпинате и крапиве.

Причём из рыбы подойдёт даже сельдь или скумбрия. Хорошими источниками витамина D считаются шампиньоны, лисички, вешенки, шиитаке, белые грибы.

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