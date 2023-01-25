Не любите спорт, но хотите быть здоровым? Просто больше двигайтесь

Если вам интересно, сколько нужно двигаться, чтобы улучшить здоровье, то ответ будет такой: больше. Полезной будет для организма любая физическая активность.

Кроме того, всё ещё зависит от цели физической активности. К примеру, одни просто хотят улучшить физическую форму, другие - похудеть, третьи - предотвратить развитие болезней.