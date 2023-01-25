Не любите спорт, но хотите быть здоровым? Просто больше двигайтесь

Не любите спорт, но хотите быть здоровым? Просто больше двигайтесьЭто поможет привести в норму холестерин и кровяное давление
По словам профессора эпидемиологии И-Мина Ли, для поддержания здоровья вовсе не обязательно выполнять физические упражнения - подойдёт любая физическая активность. Главное - расходовать энергию и много двигаться.
Фото: Discover
Если вам интересно, сколько нужно двигаться, чтобы улучшить здоровье, то ответ будет такой: больше. Полезной будет для организма любая физическая активность.
Кроме того, всё ещё зависит от цели физической активности. К примеру, одни просто хотят улучшить физическую форму, другие - похудеть, третьи - предотвратить развитие болезней.
Medical Xpress
Врач из амбулаторного центра Сполдинга в Салеме Кристина Руджери подчеркнула, что если вы долгое время двигались мало, то повышайте уровень физической активности медленно и постепенно.
Правительство рекомендует уделять физической активности 30 минут 5 раз в неделю. Но также нормально 10 минут в день гулять, а остальные 20 минут - выполнять упражнения.
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