Не менее 70% какао и другие признаки полезного для здоровья тёмного шоколада

Вот несколько советов, которые помогут вам выбрать лучший тёмный шоколад из тех, что есть в магазине.

Выбирайте плитки с содержанием какао не менее 70%. Чем больше какао, тем полезнее шоколад. Кроме такого, в нём больше железа, магния, клетчатки.

Ищите шоколад с минимальным количеством добавленного сахара. Чем меньше сахара в тёмном шоколаде, тем лучше. Стремитесь, чтобы добавленного сахара было 8 г или меньше на порцию. Ещё можете искать варианты, где используются альтернативы рафинированному сахару. Это кокосовый сахар или финики.

Обращайте внимание на состав. В качественной плитке тёмного шоколада первым ингредиентом должно стоять какао. Чем короче список ингредиентов, тем выше вероятность, что вы получите настоящий шоколад, говорит Меган Рэтлифф, магистр наук, сертифицированный диетолог.

Знайте, что составе шоколада есть тяжёлые металлы. Некоторые сорта шоколада включают небольшое количество кадмия и свинца. Нет способа точно проверить, содержит ли ваш шоколад тяжёлые металлы. Вместо этого вы можете изредка лакомиться шоколадом или выбирать варианты с немного более низким процентом какао (70% вместо 80%).