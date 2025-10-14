Не менее трёх порций овощей в день защитят вас от рака

Эти результаты согласуются с Рекомендациями по питанию для американцев на 2020–2025 годы и рекомендациями Национального института рака.

Для наглядности: одна порция - это 1 чашка сырых, варёных, замороженных или консервированных овощей либо 2 чашки сырой листовой зелени.

Овощи содержат множество биологически активных соединений, которые помогают в профилактике рака. Также эти продукты поддерживают здоровый вес и часто сочетаются с другими полезными видами пищи.

