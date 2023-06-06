Не можете заснуть? Вам поможет секс

В проведённом исследовании приняли участие 53 человека. Они проходили онлайн-опрос, состоящий из восьми вопросов. Возраст 89% респондентов составлял от 25 до 49 лет, причём 53% из них были женщинами.

Краткие выводы данного исследования недавно были опубликованы в онлайн-приложении к журналу Sleep.

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