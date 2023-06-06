Не можете заснуть? Вам поможет секс

Не можете заснуть? Вам поможет сексК такому выводу недавно пришли учёные
Согласно новому исследованию, которое будет представлено на ежегодном собрании SLEEP 2023, многие люди лучше спят после секса. И большинство из них при этом считают, что снотворное влияет на их сон точно так же или действует не так эффективно по сравнению с занятиями любовью.
Как показали результаты нового исследования, 75% участников признались, что они стали лучше спать после секса. Также многие сообщили об умеренном улучшении ночного сна, а 64% респондентов отметили, что снотворное на их сон влияет так же, как и секс, или же оно действует не настолько эффективно.
В проведённом исследовании приняли участие 53 человека. Они проходили онлайн-опрос, состоящий из восьми вопросов. Возраст 89% респондентов составлял от 25 до 49 лет, причём 53% из них были женщинами.
Краткие выводы данного исследования недавно были опубликованы в онлайн-приложении к журналу Sleep.
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