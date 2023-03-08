Не пейте этот сок между приёмами пищи, иначе вы потолстеете

Фруктовые соки - это один из факторов риска нарушения обмена веществ и накопления висцерального жира (жира на животе). Отчасти это объясняется тем, что в таких соках много фруктозы. Имеющиеся научные данные показывают, что сахар способен изменить способ сжигания жира в организме.

В исследовании 2012 года отмечается, что у участников, которые употребляли больше фруктозы, резко снижалась скорость обмена веществ. По этой причине уже давно считается, что фруктовые соки повышают риск развития диабета 2 типа и ожирения.

Также в 2018 году учёные выяснили, как на обмен веществ и на энергетический баланс влияет употребление апельсинового сока. Участники пили этот сок во время приёма пищи или между приёмами пищи.