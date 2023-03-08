Не пейте этот сок между приёмами пищи, иначе вы потолстеете

Не пейте этот сок между приёмами пищи, иначе вы потолстеетеЭто подтверждается научными исследованиями
Результаты одного научного исследования показывают, что между основными приёмами пищи лучше не употреблять фруктовые соки. Иначе у вас появится ещё больше жира и будут проблемы с обменом веществ.
Фото: Eckes Granini
Фруктовые соки - это один из факторов риска нарушения обмена веществ и накопления висцерального жира (жира на животе). Отчасти это объясняется тем, что в таких соках много фруктозы. Имеющиеся научные данные показывают, что сахар способен изменить способ сжигания жира в организме.
В исследовании 2012 года отмечается, что у участников, которые употребляли больше фруктозы, резко снижалась скорость обмена веществ. По этой причине уже давно считается, что фруктовые соки повышают риск развития диабета 2 типа и ожирения.
Также в 2018 году учёные выяснили, как на обмен веществ и на энергетический баланс влияет употребление апельсинового сока. Участники пили этот сок во время приёма пищи или между приёмами пищи.
Hindustan Times
Результаты этого исследования показали, что у людей, которые употребляли апельсиновый сок между приёмами пищи, жировая масса увеличивалась и снижалась чувствительность к инсулину. А вот те, кто пил сок во время еды, наоборот, похудели. Правда, уровень сахара в крови у них менялся сильнее.
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