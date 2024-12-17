Не прикасайтесь к лицу и избегайте скоплений людей: способы защититься от инфекций зимой

Прежде всего, доктор Якобсон рекомендует пройти вакцинацию. Также он подчёркивает важность мытья рук с мылом, особенно перед едой. Нужно тщательно мыть их в течение как минимум 20 секунд. Если воды и мыла нет, то используйте дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе с содержанием спирта не менее 60%.

Не прикасайтесь к лицу и держите руки подальше от глаз, носа и рта. Если вы чихаете или кашляете, то прикрывайте рот или делайте это в локоть либо салфетку.