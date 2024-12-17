Фитнес и здоровье
Опубликовано 17 декабря 2024, 21:00
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Не прикасайтесь к лицу и избегайте скоплений людей: способы защититься от инфекций зимой

О них рассказал врач
По словам доктора Роберта Якобсона, медицинского директора Программы первичной медицинской помощи по иммунизации клиники Майо, существуют способы снижения риска тяжёлого течения гриппа, ковида, РСВ. Вот что для этого нужно делать.
Не прикасайтесь к лицу и избегайте скоплений людей: способы защититься от инфекций зимой
© Andrea Piacquadio from Pexels

Прежде всего, доктор Якобсон рекомендует пройти вакцинацию. Также он подчёркивает важность мытья рук с мылом, особенно перед едой. Нужно тщательно мыть их в течение как минимум 20 секунд. Если воды и мыла нет, то используйте дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе с содержанием спирта не менее 60%.

Не прикасайтесь к лицу и держите руки подальше от глаз, носа и рта. Если вы чихаете или кашляете, то прикрывайте рот или делайте это в локоть либо салфетку.

Не прикасайтесь к лицу и избегайте скоплений людей: способы защититься от инфекций зимой
© Fox Chase Cancer Center

Регулярно чистите поверхности, к которым вы и другие люди часто прикасаются, а также избегайте скоплений людей.

Если же вы заболели, то оставайтесь дома, чтобы не заразить других.

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