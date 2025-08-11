Не только кофе: названы лучшие напитки для борьбы с запорами

Вода. Она делает стул мягче, помогает ему легче проходить через кишечник. Исследования показывают, что у людей с функциональным запором, который потребляли 25 г клетчатки и выпивали 2 л минеральной воды в сутки, стул был гораздо чаще, чем у тех, кто пил столько, сколько хотел.

Грушевый сок. В нём содержится ингредиент сорбит, который ускоряет работу кишечника.

Сливовый сок. Он содержит полезное для кишечника сочетание клетчатки, сорбитола и антиоксидантов. Согласно результатам исследований, у людей, которые пьют сливовый сок, стул чаще был более нормальным, а сухой и твёрдый - реже.