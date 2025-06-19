Не только кофе: названы лучшие напитки, которые дадут вам энергию

Вода. Обезвоживание может вызвать усталость и вялость, ухудшение настроения и когнитивных функций. Женщинам нужно стремиться получать 2,7 л общей жидкости из еды и питья в день, а мужчинам - 3,7 л.

Кофе. В его составе есть кофеин, который связывается с аденозиновыми рецепторами в мозге. Аденозин приводит к сонливости, но кофеин блокирует этот процесс.

Смузи. Хорошо продуманный смузи включает углеводы, белки, жиры. Также он даёт организму воду.