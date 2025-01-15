Фитнес и здоровье
Опубликовано 15 января 2025, 03:00
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Не только морковь: перечислены лучшие продукты для здоровья глаз

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Когда мы думаем о здоровом зрении, обычно на ум приходит морковка. Но есть и другие не менее полезные для глаз продукты.
Не только морковь: перечислены лучшие продукты для здоровья глаз
© Vision Eye Institute

Сладкий картофель. Батат даёт в три раза больше витамина А, чем морковь: из одной средней запечённой сладкой картошки вы получите 150% суточной нормы этого вещества.

Шпинат и капуста. Это источники лютеина и зеаксантина — каротиноидов, которые защищают сетчатку. Это также замедляет возрастную дегенерацию жёлтого пятна и может остановить прогрессирование катаракты.

Яйца. Они естественным образом содержат лютеин и зеаксантин. В обогащённых яйцах этих веществ ещё больше и они легче усваиваются. Одно исследование показало, что у тех, кто потреблял от четырёх до шести яиц в неделю в течение 15 лет, вероятность развития серьёзной потери зрения была на 46% ниже, чем у людей, которые ели в неделю одно яйцо или меньше.

Устрицы. Они богаты цинком, дают организму селен, медь и омега-3 жирные кислоты. Всё это полезно для здоровья глаз.

Не только морковь: перечислены лучшие продукты для здоровья глаз
© Eating Well/Getty Images

Миндаль. 28 г сухого жареного миндаля обеспечивают 45% суточной потребности в витамине Е. Это мощный антиоксидант, который защищает клетки всего организма, в том числе клетки глаз.

Жирная рыба. Если у вас синдром сухого глаза, то эта рыба может помочь. Ешьте тунца, форель, сардину и лосося два-три раза в неделю.

Папайя. В мякоти этого фрукта содержится ликопин. Он замедляет образование катаракты. По-настоящему же много в папайе витамина С: один небольшой плод даёт более 150% рекомендуемой суточной дозы этого витамина.

Бобы. Они отличаются низким гликемическим индексом и высоким содержанием клетчатки. Также в бобах есть другие важные для глаз питательные вещества: цинк, витамины группы В.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.