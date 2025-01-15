Не только морковь: перечислены лучшие продукты для здоровья глаз

Сладкий картофель. Батат даёт в три раза больше витамина А, чем морковь: из одной средней запечённой сладкой картошки вы получите 150% суточной нормы этого вещества.

Шпинат и капуста. Это источники лютеина и зеаксантина — каротиноидов, которые защищают сетчатку. Это также замедляет возрастную дегенерацию жёлтого пятна и может остановить прогрессирование катаракты.

Яйца. Они естественным образом содержат лютеин и зеаксантин. В обогащённых яйцах этих веществ ещё больше и они легче усваиваются. Одно исследование показало, что у тех, кто потреблял от четырёх до шести яиц в неделю в течение 15 лет, вероятность развития серьёзной потери зрения была на 46% ниже, чем у людей, которые ели в неделю одно яйцо или меньше.

Устрицы. Они богаты цинком, дают организму селен, медь и омега-3 жирные кислоты. Всё это полезно для здоровья глаз.