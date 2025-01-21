Не только оливковое масло: самые полезные для сердца продукты средиземноморской диеты

Не только оливковое масло: самые полезные для сердца продукты средиземноморской диетыВсего их восемь
Оливковое масло. Оно богато мононенасыщенными жирами, помогает снизить уровень вредного холестерина и повышает уровень полезного типа холестерина. Результаты обзора 2020 года показали, что регулярное употребление оливкового масла снижает вероятность развития гипертонии до 50%.
Рыба. Тунец, лосось, скумбрия богаты жирными кислотами омега-3. Они, по данным Национального института здравоохранения, уменьшают воспаление, снижают кровяное давление и риск возникновения сердечного приступа и инсульта. Происходит это за счёт улучшения уровня липидов в крови. Также омега-3 поддерживают работу кровеносных сосудов и снижают вероятность образования тромбов.
Листовая зелень. Она богата клетчаткой, калием и витамином К. Они улучшают здоровье сердца.
Цельное зерно. Бурый рис, киноа, ячмень и цельная пшеница содержат много клетчатки и полезных для сердца питательных веществ: магния и витаминов группы В.
Помидоры. Они и универсальны, и полезны для сердца. Эти овощи содержат антиоксиданты и калий, которые снижают риск возникновения инсульта и способствуют понижению давления.
Фасоль. Это отличный источник растительного белка, клетчатки, калия и магния. Клетчатка в фасоли снижает уровень холестерина, а антиоксиданты уменьшают воспаление в организме.
Орехи и семена. Эти продукты богаты полезными для сердца жирами, витаминами и минералами.
Ягоды. Клубника, черника, малина богаты витамином С, калием и клетчаткой. Эти вещества помогают поддерживать кровяное давление и артерии в лучшем состоянии.
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