Не только польза для глаз: названы преимущества для здоровья морковного сока

Вот несколько причин пить морковный сок как можно чаще.

Улучшение здоровья глаз. В соке моркови очень много витамина А. Он помогает поддерживать целостность роговицы и передавать сигналы в мозг. Из одной чашки морковного сока вы получите около 250% суточной нормы витамина А.

Поддержание иммунитета. Витамины и питательные вещества в морковном соке положительно влияют на иммунитет. По данным исследований, нехватка витамина В6 связана с ослаблением иммунной системы.

Защита от рака. Антиоксиданты в морковном соке защищают клетки организма от повреждений, что снижает вероятность развития рака. Более частое употребление моркови исследования связывают с более низким риском возникновения рака лёгких, лейкемии, рака поджелудочной железы.

Улучшение здоровья кожи. Витамин С в морковном соке защищает кожу от повреждений, способствует выработке коллагена. Кроме того, исследования показывают, что бета-каротин может предотвратить солнечные ожоги.