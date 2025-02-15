Фитнес и здоровье
Опубликовано 15 февраля 2025, 07:30
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Не только пребиотики и пробиотики: названы добавки, поддерживающие здоровье кишечника

Об этом важно знать
Микробиом кишечника — это триллионы микроскопических организмов, которые живут в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ). Научно доказано, что кишечник играет главную роль в пищеварении, работе иммунной системы и психическом здоровье. Некоторые пищевые добавки помогают поддержать здоровье этого органа.
Не только пребиотики и пробиотики: названы добавки, поддерживающие здоровье кишечника
© British Dietetic Association - UK.COM

Шелуха семян подорожника. Она может улучшить здоровье кишечника, так как способствует его регулярному опорожнению и помогает пищеварению.

Имбирь. Исследования показывают, что его природные свойства могут уменьшить тошноту, рвоту, воспаление.

Пробиотики. Такие добавки содержат живые организмы, которые позволяют сбалансировать количество полезных бактерий, улучшая пищеварение и поддерживая работу иммунной системы.

Пребиотики. Они действуют как пища для полезных бактерий в пищеварительном тракте. Также пребиотики содержатся в цельных продуктах: бананах, мёде, луке, чесноке.

L-глютамин. Он помогает заживлять и защищать слизистую оболочку кишечника, балансирует микробиом.

Не только пребиотики и пробиотики: названы добавки, поддерживающие здоровье кишечника
© Javi Sanz / Getty Images

Масло перечной мяты. Научно доказано, что оно успокаивает пищеварительный тракт, расслабляя мышцы желудка, пищевода и толстой кишки, облегчает боль в животе и тяжесть при синдроме раздражённого кишечника.

Пищеварительные ферменты. Причём добавок с ними помогает поддерживать естественные функции организма и расщепляет пищу для усвоения питательных веществ.

Витамин D. Исследования продемонстрировали, что есть связь между витамином D и микробиотой кишечника.

Витамин С. Учёные обнаруживают всё больше связей между иммунитетом и здоровьем кишечника. Высокие дозы витамина С могут положительно влиять на полезные бактерии в кишечнике и помогают бороться с воспалением.

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