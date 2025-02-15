Не только пребиотики и пробиотики: названы добавки, поддерживающие здоровье кишечника

Шелуха семян подорожника. Она может улучшить здоровье кишечника, так как способствует его регулярному опорожнению и помогает пищеварению.

Имбирь. Исследования показывают, что его природные свойства могут уменьшить тошноту, рвоту, воспаление.

Пробиотики. Такие добавки содержат живые организмы, которые позволяют сбалансировать количество полезных бактерий, улучшая пищеварение и поддерживая работу иммунной системы.

Пребиотики. Они действуют как пища для полезных бактерий в пищеварительном тракте. Также пребиотики содержатся в цельных продуктах: бананах, мёде, луке, чесноке.

L-глютамин. Он помогает заживлять и защищать слизистую оболочку кишечника, балансирует микробиом.