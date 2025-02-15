Не только пребиотики и пробиотики: названы добавки, поддерживающие здоровье кишечника

Не только пребиотики и пробиотики: названы добавки, поддерживающие здоровье кишечникаОб этом важно знать
Шелуха семян подорожника. Она может улучшить здоровье кишечника, так как способствует его регулярному опорожнению и помогает пищеварению.
Имбирь. Исследования показывают, что его природные свойства могут уменьшить тошноту, рвоту, воспаление.
Пробиотики. Такие добавки содержат живые организмы, которые позволяют сбалансировать количество полезных бактерий, улучшая пищеварение и поддерживая работу иммунной системы.
Пребиотики. Они действуют как пища для полезных бактерий в пищеварительном тракте. Также пребиотики содержатся в цельных продуктах: бананах, мёде, луке, чесноке.
L-глютамин. Он помогает заживлять и защищать слизистую оболочку кишечника, балансирует микробиом.
Масло перечной мяты. Научно доказано, что оно успокаивает пищеварительный тракт, расслабляя мышцы желудка, пищевода и толстой кишки, облегчает боль в животе и тяжесть при синдроме раздражённого кишечника.
Пищеварительные ферменты. Причём добавок с ними помогает поддерживать естественные функции организма и расщепляет пищу для усвоения питательных веществ.
Витамин D. Исследования продемонстрировали, что есть связь между витамином D и микробиотой кишечника.
Витамин С. Учёные обнаруживают всё больше связей между иммунитетом и здоровьем кишечника. Высокие дозы витамина С могут положительно влиять на полезные бактерии в кишечнике и помогают бороться с воспалением.
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