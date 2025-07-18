Фитнес и здоровье
Опубликовано 18 июля 2025, 08:15
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Не только рак: чем опасны для нашего здоровья ультрафиолетовые лучи

Об этом важно знать
На открытом воздухе высокий УФ-индекс может вызвать три серьёзных риска для здоровья. Вот к каким последствиям нужно быть готовым.
Не только рак: чем опасны для нашего здоровья ультрафиолетовые лучи
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Рак кожи

Когда УФ-лучи проникают в клетки кожи, они могут повреждать ДНК и приводить к генетическим мутациям, вызывающим рак и раннее старение. При этом чем дольше человек в течение жизни находится на солнце без защиты, тем выше у него риск возникновения онкологии. Повреждение кожи, связанное с воздействием ультрафиолета, может начать уже спустя 15 минут на солнце, и для этого вы не обязательно должны обгореть.

Преждевременное старение

Есть две длины волн УФ-излучения. UVA связано со старением кожи и с загаром, а UVB - с солнечными ожогами.

Не только рак: чем опасны для нашего здоровья ультрафиолетовые лучи
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Катаракта и макулярная дегенерация

До 80% ультрафиолетовых лучей может проникать и через облака. Поэтому не забывайте носить очки даже в пасмурные дни. Длительное воздействие УФ-излучения может вызвать развитие катаракты и макулярной дегенерации. Выбирайте солнцезащитные очки с маркировкой «100% защита от UVA/UVB» или «UV400».

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