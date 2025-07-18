Не только рак: чем опасны для нашего здоровья ультрафиолетовые лучи

Рак кожи

Когда УФ-лучи проникают в клетки кожи, они могут повреждать ДНК и приводить к генетическим мутациям, вызывающим рак и раннее старение. При этом чем дольше человек в течение жизни находится на солнце без защиты, тем выше у него риск возникновения онкологии. Повреждение кожи, связанное с воздействием ультрафиолета, может начать уже спустя 15 минут на солнце, и для этого вы не обязательно должны обгореть.

Преждевременное старение

Есть две длины волн УФ-излучения. UVA связано со старением кожи и с загаром, а UVB - с солнечными ожогами.