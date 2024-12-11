Не только рыба и яйца: перечислены самые полезные для здоровья белки

Яйца. На одно большое яйцо приходится 6 г белка. Причём эти продукты легко усваиваются и содержат все девять незаменимых аминокислот. Известно также, что яйца помогают поддерживать здоровый вес, дают организму более 13 необходимых питательных веществ, защищают от инфекций, рака.

Рыба и морепродукты. Из 85 г филе лосося вы получите 19 г белка. По сравнению с другими продуктами, богатыми белком, в рыбе намного меньше калорий: в 85 г — всего 100. Ещё она содержит омега-3 жирные кислоты.

Греческий йогурт. На 200 г такого йогурта приходится 20 г белка. Также он способствует сжиганию жира и набору мышечной массы.

Коровье молоко. Одна чашка этого напитка даёт 8,5 г белка. Среди преимуществ для здоровья молока выделяются поддержание мышц и состава тела, большое количество питательных веществ (кальций, кальций, витамины группы В, витамин D).

Куриная грудка. На порцию в 85 г приходится 27 белка. Куриная грудка содержит много основных питательных веществ (витамины группы В, селен, фосфор), помогает в контроле веса.