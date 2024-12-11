Не только рыба и яйца: перечислены самые полезные для здоровья белки

Не только рыба и яйца: перечислены самые полезные для здоровья белкиВсего их 10
Яйца. На одно большое яйцо приходится 6 г белка. Причём эти продукты легко усваиваются и содержат все девять незаменимых аминокислот. Известно также, что яйца помогают поддерживать здоровый вес, дают организму более 13 необходимых питательных веществ, защищают от инфекций, рака.
Рыба и морепродукты. Из 85 г филе лосося вы получите 19 г белка. По сравнению с другими продуктами, богатыми белком, в рыбе намного меньше калорий: в 85 г — всего 100. Ещё она содержит омега-3 жирные кислоты.
Греческий йогурт. На 200 г такого йогурта приходится 20 г белка. Также он способствует сжиганию жира и набору мышечной массы.
Коровье молоко. Одна чашка этого напитка даёт 8,5 г белка. Среди преимуществ для здоровья молока выделяются поддержание мышц и состава тела, большое количество питательных веществ (кальций, кальций, витамины группы В, витамин D).
Куриная грудка. На порцию в 85 г приходится 27 белка. Куриная грудка содержит много основных питательных веществ (витамины группы В, селен, фосфор), помогает в контроле веса.
Грудка индейки. Одна порция в 113 г содержит 27 г белка. Также из неё вы получите много цинка, селена, ниацина, витаминов группы В и при этом мало жира. Одно исследование показало, что мясо индейки не повышает риск возникновения рака в отличие от красного и обработанного мяса.
Творог. На половину чашки этого продукта приходится 14 г белка. Нежирный творог отличается хорошим соотношением белка и калорий, насыщает примерно так же, как закуска из яиц, а также содержит медленно высвобождающий белок.
Фасоль. Один стакан чёрной фасоли даёт организму 15 г белка. Этот продукт очень сытный и полезен для сердца.
Соевые продукты (эдамаме, тофу, соевое молоко). Из одной чашки эмадаме вы получите 18 г белка, а из половины чашки тофу — 22 г. По сравнению с животными белками в сое меньше насыщенных жиров, поэтому она полезнее для сердца. Также соевые бобы включают соединения, поддерживающие здоровье костей и защищающие от рака.
Чечевица. На одну чашку приготовленной чечевицы приходится 18 г белка. В ней много антиоксидантов, витаминов группы В, цинка, железа, калия, магния. Одно исследование показало, что этот продукт богат вещества, помогающими снизить риск возникновения диабета, ожирения, рака и сердечно-сосудистых заболеваний.
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