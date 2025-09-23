Не только силовые тренировки: вот что поможет вам быстрее нарастить мышцы

Кардиотренировки тоже могут помочь. По мнению экспертов, ключ к успеху в частоте, интенсивности и продолжительности этих упражнений. Тренируйтесь с интенсивностью, составляющей 70–80% от резерва частоты сердечных сокращений (РЧСС). Кроме того, продолжительность кардио должна быть не более 30-45 минут, а частота - 4-5 раз в неделю.

Отдых и восстановление играют важную роль в наращивании мышц. Вы должны отдыхать не слишком мало и не слишком много.

Примерно за 30-60 минут до тренировки съедайте не менее 30-60 г углеводов и 5-10 г белка. Так вы получите от занятий спортом максимальную пользу. Эксперты рекомендуют также потреблять каждые 3-4 часа 20-40 г белка или 0,25–0,40 г белка на килограмм массы тела. Постарайтесь в течение 30 минут после окончания тренировки получить белок для ускорения восстановления и роста мышц.

