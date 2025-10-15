Не только укрепление иммунитета: как витамин С улучшит ваше здоровье

Поддержание иммунной системы. Известно, что нашей кожу необходим витамин С для поддержания здорового барьера, препятствующего проникновению в организм патогенов. Этот витамин есть и в иммунных клетках, поэтому его достаточное количество жизненно важно.

Улучшение уровня железа. По данным одного исследования, нехватка железа - это наиболее распространённый дефицит микроэлементов. Для улучшения его усвоения нужно сочетать продукты с высоким уровнем железа с теми, которые богаты витамином С. Например, мандарины с зелёным салатом.

Защита от отравления свинцом. Этот металл может содержаться в некоторых красках, ювелирных изделиях, почве и продуктах питания. В высоких концентрациях он ядовит. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, регулярное употребление продуктов с большим количеством железа, кальция, витамина С может помочь предотвратить попадание в организм свинца.